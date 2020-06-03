FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +16
68.34р76.62р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
03.06.2020 23:03
7
Печать

«Метрострой» показал сборку щита для проходки тоннеля к станции «Путиловская». Работы ведутся на глубине 68 метров

«Метрострой» показал сборку щита для проходки строящего участка Красносельско-Калининской линии метрополитена Петербурга. Видеозапись 3 июня появилась в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

Как следует из ролика, сотрудники Управления механизации «Метростроя» спустились в шахту для монтажа второго проходческого щита КТ-1-5,6, который займется прокладкой правого перегонного тоннеля к станции «Путиловская». Работы ведутся на глубине 68 метров.

Напомним, в конце прошлого года срок открытия новых станций коричневой ветки подземки был перенесен с июня 2022 года на октябрь 2023 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Мужской Взгляд
Показывайте почаще видео о строительстве метрополитена.
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откpoвенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/bestsxx
Sean_5e4ce287c6fe2
В этом году открытие станции ещё не переносили?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний