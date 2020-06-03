«Метрострой» показал сборку щита для проходки тоннеля к станции «Путиловская». Работы ведутся на глубине 68 метров
«Метрострой» показал сборку щита для проходки строящего участка Красносельско-Калининской линии метрополитена Петербурга. Видеозапись 3 июня появилась в группе компании в соцсети «ВКонтакте».
Как следует из ролика, сотрудники Управления механизации «Метростроя» спустились в шахту для монтажа второго проходческого щита КТ-1-5,6, который займется прокладкой правого перегонного тоннеля к станции «Путиловская». Работы ведутся на глубине 68 метров.
Напомним, в конце прошлого года срок открытия новых станций коричневой ветки подземки был перенесен с июня 2022 года на октябрь 2023 года.