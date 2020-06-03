Смольный: Вышел ли Петербург на плато по коронавирусу, станет понятно через три дня
Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил о стабилизации числа новых пациентов в стационарах Петербурга и возможном выходе на плато. Но нужно еще подождать.
«В течение второй недели мы находимся примерно на одном уровне по числу госпитализаций. Если оценивать этот критерий, то можно говорить, что мы вышли на то самое долгожданное плато. В ближайшие три-четыре дня уровень госпитализаций либо подтвердит, либо опровергнет наши ожидания», - сказал он 3 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».
В то же время Лисовец заявил, что количество госпитализированных пациентов ежедневно составляет сейчас порядка 750 человек. Неделю назад он называл другую цифру - 650 человек в сутки.