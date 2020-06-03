Пока ты спал. В Москве из двухмесячной комы вышел мужчина и был шокирован ограничениями из-за коронавируса

«Через шесть дней после операции он погрузился в глубочайшую кому и был переведен в реанимацию. Потом у него была диагностирована двустороння пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат», - рассказал Реутов.

По словам нейрохирурга ЦКБ Андрея Реутова, пациент поступил в больницу 6 марта, его успешно прооперировали, но всего спустя неделю пациент погрузился в кому.

РИА «Новости» рассказывает 3 июня историю москвича, который два месяца провел в коме в центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента после экстренной операции, и удивился введенным ограничениям.

На тот момент пандемия коронавируса в России только начиналась.

«На тот момент у нас пока никаких очевидных волнений из-за вируса не происходило, все было плавно», - рассказала агентству жена пациента.

Спустя пять недель мужчина пришел в себя. С супругой он после этого общался по телефону с помощью видеосвязи. О коронавирусе ему не рассказывали ни врачи, ни сиделки, чтобы лишний раз не волновать.

Однако время шло, мужчина начал встатвать.

«Он сам встал, подошел к двери моего кабинета, постучал и сказал: «Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?» Я был, мягко говоря, удивлен», - признался врач.

Тогда нейрохирург рассказал пациенту о распространившемся в России коронавирусе и ограничениях на посещения в больницах.

«Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись», - рассказала собеседница агентства.