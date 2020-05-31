Храмы Подмосковья открывают для прихожан. Коллективная молитва — пока только на свежем воздухе

В Московской области для верующих открываются храмы. На первом этапе прихожанам разрешается посещать церковь, когда в ней не совершается служба. Для богослужений священникам придется самим выйти на улицу.

Об открытии подмосковных храмов сообщает патриаршая рабочая группа по коронавирусу. 31 мая в телеграм-канале приводятся слова митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия:

«…Главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Михайловна Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний.