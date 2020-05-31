Храмы Подмосковья открывают для прихожан. Коллективная молитва — пока только на свежем воздухе
В Московской области для верующих открываются храмы. На первом этапе прихожанам разрешается посещать церковь, когда в ней не совершается служба. Для богослужений священникам придется самим выйти на улицу.
Об открытии подмосковных храмов сообщает патриаршая рабочая группа по коронавирусу. 31 мая в телеграм-канале приводятся слова митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия:
«…Главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Михайловна Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний.
Я очень рад, что Господь внял нашим молитвам, нашему терпению и смирению, и что теперь в храмах и обителях Московской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами. Богу содействующу, в праздник Святой Троицы я совершу богослужение в Коломне, на соборной площади, и буду иметь счастье общения с нашими прихожанами, которые истомились по совместной молитве. Я поздравляю вас с праздником и призываю на всех Божие благословение. Храни вас всех Господь!»
Московская область за все время пандемии не уступает второе место по количеству выявленных случаев. К 31 мая статистикой утверждены 38 995 зараженных. Не выздоровела пока даже половина — из больниц выписаны немногим больше 8 тысяч человек. Для 449 жителей региона болезнь закончилась смертью.