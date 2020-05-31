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31.05.2020 17:36
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Нетрезвый водитель «Лады» устроил в центре Петербурга ночные гонки. Испугался табельного оружия

Водитель «Лады Приоры» без документов в ночь на 31 мая устроил гонки с полицией в центре Петербурга. Остановить нетрезвого мужчину помогло только табельное оружие.

Как в воскресенье сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти, в первый раз притормозить машину и познакомиться с пассажирами дежурные попытались на Кирочной улице, однако подчиняться водитель не стал, а попробовал скрыться. Виляя по улицам, 30-летний мужчина в панике успел проехать на красный, чуть не сбить пешеходов, нарушить правила обгона или встречного разъезда и неоднократно проигнорировать дорожные знаки.

Осознав, что остановить гонщика просто так не удастся, полицейские применили табельное оружие. Петербуржца и его спутника попросили выйти из салона, машину эвакуировали на штрафстоянку. В числе административных протоколов, которые в результате выписали нарушителю, — управление машиной без документов, употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача.

пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Комментарии (1)

Мезенцева Екатерина Владимировна
Напьются, нанюхаются, надышатся всякой дрянью - потом за руль.
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