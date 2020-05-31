Нетрезвый водитель «Лады» устроил в центре Петербурга ночные гонки. Испугался табельного оружия
Водитель «Лады Приоры» без документов в ночь на 31 мая устроил гонки с полицией в центре Петербурга. Остановить нетрезвого мужчину помогло только табельное оружие.
Как в воскресенье сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти, в первый раз притормозить машину и познакомиться с пассажирами дежурные попытались на Кирочной улице, однако подчиняться водитель не стал, а попробовал скрыться. Виляя по улицам, 30-летний мужчина в панике успел проехать на красный, чуть не сбить пешеходов, нарушить правила обгона или встречного разъезда и неоднократно проигнорировать дорожные знаки.
Осознав, что остановить гонщика просто так не удастся, полицейские применили табельное оружие. Петербуржца и его спутника попросили выйти из салона, машину эвакуировали на штрафстоянку. В числе административных протоколов, которые в результате выписали нарушителю, — управление машиной без документов, употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача.
пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.