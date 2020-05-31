Водитель «Лады Приоры» без документов в ночь на 31 мая устроил гонки с полицией в центре Петербурга. Остановить нетрезвого мужчину помогло только табельное оружие.



Как в воскресенье сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти, в первый раз притормозить машину и познакомиться с пассажирами дежурные попытались на Кирочной улице, однако подчиняться водитель не стал, а попробовал скрыться. Виляя по улицам, 30-летний мужчина в панике успел проехать на красный, чуть не сбить пешеходов, нарушить правила обгона или встречного разъезда и неоднократно проигнорировать дорожные знаки.