В Петербурге 365 новых случаев заражения коронавирусом. По стране — почти девять тысяч
Коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 365 жителей Петербурга. По всей стране заболели примерно столько же, сколько поправились.
Как сообщает сайт «стопкоронавирус.рф» 30 мая, количество зафиксированных случаев заболевания в городе выросло до 15 580.
В России коронавирус диагностировали у 8 952 человек. Всего выявлено 396 575 зараженных COVID-19.
Согласно данным обновленной статистики, выздоровели 8 212 россиян, их общее число увеличилось до 167 469. В Петербурге поправились 260 горожан, их общее число увеличилось до 5373.
Статистика летальных исходов по стране пополнилась 181 случаем. Всего с начала пандемии коронавируса умерли 4 555 жителей России. В Петербурге зарегистрированы 13 новых, а всего их 191.