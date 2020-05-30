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30.05.2020 10:43
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В Петербурге 365 новых случаев заражения коронавирусом. По стране — почти девять тысяч

Коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 365 жителей Петербурга. По всей стране заболели примерно столько же, сколько поправились.

Как сообщает сайт «стопкоронавирус.рф» 30 мая, количество зафиксированных случаев заболевания в городе выросло до 15 580.

В России коронавирус диагностировали у 8 952 человек. Всего выявлено 396 575 зараженных COVID-19.

Согласно данным обновленной статистики, выздоровели 8 212 россиян, их общее число увеличилось до 167 469. В Петербурге поправились 260 горожан, их общее число увеличилось до 5373.

Статистика летальных исходов по стране пополнилась 181 случаем. Всего с начала пандемии коронавируса умерли 4 555 жителей России. В Петербурге зарегистрированы 13 новых, а всего их 191.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Татьяна Щелконогова
А почему не умирают члены правительства ? Может у них иммунитет от народа и вирусов ?
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