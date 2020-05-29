МИД России подтвердил "несложную хирургическую операцию" у госпитализированного из СИЗО Пола Уилана
МИД России раскрыл подробности госпитализации из следственного изолятора "Лефортово" обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Его с жалобами на обострение заболевания доставили в НИИ Склифосовского, где ему была сделана несложная хирургическая операция.
«П.Уилан поздно вечером 27 мая обратился к администрации следственного изолятора “Лефортово” с жалобой на заметное ухудшение самочувствия из-за обострения имеющегося у него заболевания. Сразу после осмотра врачами медсанчасти был направлен в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. На следующий день рано утром П.Уилану провели несложную хирургическую операцию, от которой, как мы сообщали, он ранее отказывался», – говорится в сообщении ведомства.
29 мая Уилан уже был выписан и возвращен обратно в изолятор.
«О проведенной операции информированы дипмиссии государств, гражданство которых имеет П.Уилан. 29 мая у него уже состоялся телефонный разговор с Посольством США», – добавили в МИД.
ФСБ России задержала Пола Уилана в Москве 28 декабря 2018 года. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), сообщала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По словам брата Пола, тот является бывшим морским пехотинцем, а в Москву он отправился на свадьбу. Уилан является гражданином и подданным сразу четырех стран: Великобритании, США, Ирландии и Канады. В Россию он въехал по американскому паспорту, в связи с чем сотрудники посольства США первыми получили к Уилану консульский доступ. Приговор Уилану будет оглашен 15 июня. Обвинение попросило назначить ему наказание в виде 18 лет в колонии строгого режима.