Голикова: Статистику по смертности в России за апрель не опубликовали из-за режима нерабочих дней
Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге 29 мая объяснила, почему 29 мая так и не были опубликованы общие данные по смертности в стране за апрель.
«29 мая мы должны были опубликовать данные о статистике естественного движения населения, куда относятся все показатели рождаемости, смертности и браков и разводов и ряд других показателей. Но в связи с тем, что с 25 марта по 11 мая были нерабочими днями и функционировали только сферы обеспечения, в отдельных регионах страны органы актов записи гражданского состояния также не работали и, соответственно, не имели возможности вносить записи в систему», - пояснила Голикова.
Она отметила, что информация за апрель собрана, но она пока является неполной. Какие именно регионы не предоставили данные, чиновница не уточнила.
«За январь - апрель 2020 года смертность в РФ снизилась на 19,5 тысяч. За апрель 2020 года - на 6,7 тысячи. Но как я уже сказала, эти данные не окончательные. С учётом того, что данные будут дополняться, эти показатели будут меняться не в благоприятную сторону», - отметила вице-премьер.