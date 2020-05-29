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29.05.2020 21:34
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Голикова: Статистику по смертности в России за апрель не опубликовали из-за режима нерабочих дней

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге 29 мая объяснила, почему 29 мая так и не были опубликованы общие данные по смертности в стране за апрель.

«29 мая мы должны были опубликовать данные о статистике естественного движения населения, куда относятся все показатели рождаемости, смертности и браков и разводов и ряд других показателей. Но в связи с тем, что с 25 марта по 11 мая были нерабочими днями и функционировали только сферы обеспечения, в отдельных регионах страны органы актов записи гражданского состояния также не работали и, соответственно, не имели возможности вносить записи в систему», - пояснила Голикова.

Она отметила, что информация за апрель собрана, но она пока является неполной. Какие именно регионы не предоставили данные, чиновница не уточнила.

«За январь - апрель 2020 года смертность в РФ снизилась на 19,5 тысяч. За апрель 2020 года - на 6,7 тысячи. Но как я уже сказала, эти данные не окончательные. С учётом того, что данные будут дополняться, эти показатели будут меняться не в благоприятную сторону», - отметила вице-премьер.

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Комментарии (9)

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Киргуду
Вот по Москве:

2020

Месяц:
Апрель
Государственная регистрация рождения:
3959
Число зарегистрированных актов о рождении детей мужского пола:
2042
Число зарегистрированных актов о рождении детей женского пола:
1917
Государственная регистрация смерти:
11846
Государственная регистрация заключения брака:
3893
Государственная регистрация расторжения брака:
1424
Государственная регистрация установления отцовства:
323
Государственная регистрация усыновления (удочерения):
7
Государственная регистрация перемены имени:
54
Общее количество:
21506
Киргуду
Какие цифры? Это же общая статистика из ЗАГСов.
Родилось столько-то, умерло столько-то, браков зарегистровано столько-то, разводов - столько-то...
Там нет причин смертности.
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