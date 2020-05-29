Голикова: Статистику по смертности в России за апрель не опубликовали из-за режима нерабочих дней

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге 29 мая объяснила, почему 29 мая так и не были опубликованы общие данные по смертности в стране за апрель.



«29 мая мы должны были опубликовать данные о статистике естественного движения населения, куда относятся все показатели рождаемости, смертности и браков и разводов и ряд других показателей. Но в связи с тем, что с 25 марта по 11 мая были нерабочими днями и функционировали только сферы обеспечения, в отдельных регионах страны органы актов записи гражданского состояния также не работали и, соответственно, не имели возможности вносить записи в систему», - пояснила Голикова.