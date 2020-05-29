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29.05.2020 17:49
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Над Черным и Балтийским морями заметили американские бомбардировщики. Их «сопроводили на выход» российские истребители

Российские системы ПВО зафиксировали над Черным и Балтийским морями стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. Об этом 29 мая сообщили в Минобороны.

На перехват американских самолетов были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ сил ПВО Южного военного округа.

«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ», — говорится в сообщении Минобороны.

После выполнения задачи российские истребители вернулись на аэродромы базирования.

Отметим, командование ВВС США в Европе сообщало, что два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer после трансатлантического беспосадочного перелета совершили полеты над акваторией Черного моря. Вылетели они с базы ВВС Эллсуорт в Южной Дакоте. В сообщении американских военных уточняется, что бомбардировщики якобы сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29, а также турецкие самолеты-заправщики КС-135. Российские истребители в сообщении американских военных не упоминаются.

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