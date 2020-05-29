Над Черным и Балтийским морями заметили американские бомбардировщики. Их «сопроводили на выход» российские истребители
Российские системы ПВО зафиксировали над Черным и Балтийским морями стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. Об этом 29 мая сообщили в Минобороны.
На перехват американских самолетов были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ сил ПВО Южного военного округа.
«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ», — говорится в сообщении Минобороны.
После выполнения задачи российские истребители вернулись на аэродромы базирования.
Российские истребители перехватили американские B-1B над Черным моремhttps://t.co/iAYSGTflbf pic.twitter.com/P1oGBWxT75— РИА Новости (@rianru) May 29, 2020
Отметим, командование ВВС США в Европе сообщало, что два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer после трансатлантического беспосадочного перелета совершили полеты над акваторией Черного моря. Вылетели они с базы ВВС Эллсуорт в Южной Дакоте. В сообщении американских военных уточняется, что бомбардировщики якобы сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29, а также турецкие самолеты-заправщики КС-135. Российские истребители в сообщении американских военных не упоминаются.