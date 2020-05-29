Массовые ДТП произошли на Невском и на Бабушкина
Два массовых ДТП случились в Петербурге днём 29 мая, продолжив утреннюю тенденцию — «паровозик» на Народной.
На Невском проспекте, на том его участке, который называют Старо-Невским, в сторону площади Восстания пять машин выстроились в два ряда «паровозом». «Участок с минимальным движением. Надо очень постараться», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Четыре автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Бабушкина и Шелгунова. Судя по фотографии в «ДТП и ЧП», два участника — грузовики.
Сейчас в Петербурге, по данным «Яндекса», 5-балльные пробки. Это обычный показатель для вечернего часа пик. Вчера максимальная загруженность дорог вечером была даже выше, 6 баллов.