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29.05.2020 17:34
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Массовые ДТП произошли на Невском и на Бабушкина

Два массовых ДТП случились в Петербурге днём 29 мая, продолжив утреннюю тенденцию — «паровозик» на Народной.

На Невском проспекте, на том его участке, который называют Старо-Невским, в сторону площади Восстания пять машин выстроились в два ряда «паровозом». «Участок с минимальным движением. Надо очень постараться», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Четыре автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Бабушкина и Шелгунова. Судя по фотографии в «ДТП и ЧП», два участника — грузовики.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Сейчас в Петербурге, по данным «Яндекса», 5-балльные пробки. Это обычный показатель для вечернего часа пик. Вчера максимальная загруженность дорог вечером была даже выше, 6 баллов.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (1)

Fenomen
Наверное, на Невском виноваты пешеходы, которые, негодяи и бездельники, переходят проспект по пешеходному переходу вместо того, чтобы в самоизоляции в кроватке залегать.
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