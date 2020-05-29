Петербург оказался в конце рейтинга восстановления городов после пандемии

Показатель мобильности и спроса на товары и услуги в Петербурге сейчас составляет всего 50% от уровня до начала пандемии.



«По состоянию на 28 мая индекс восстановления городов в России достиг 66% от докризисного уровня», — сообщается 29 мая в исследовании сервиса 2ГИС, который оценил взаимодействие жителей с бизнесом в городах.



Лидером по восстановлению стал Новокузнецк с 88%. Чуть отстали от него Набережные Челны (85%), Кемерово (84%) и Магнитогорск (84%). Последние места заняли Москва и Сочи, набрав 42%. Петербург также оказался в конце списка с 50%.

