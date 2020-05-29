FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
71.10р78.26р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.05.2020 12:34
7
Печать

Петербург оказался в конце рейтинга восстановления городов после пандемии

Показатель мобильности и спроса на товары и услуги в Петербурге сейчас составляет всего 50% от уровня до начала пандемии.

«По состоянию на 28 мая индекс восстановления городов в России достиг 66% от докризисного уровня», — сообщается 29 мая в исследовании сервиса 2ГИС, который оценил взаимодействие жителей с бизнесом в городах.

Лидером по восстановлению стал Новокузнецк с 88%. Чуть отстали от него Набережные Челны (85%), Кемерово (84%) и Магнитогорск (84%). Последние места заняли Москва и Сочи, набрав 42%. Петербург также оказался в конце списка с 50%.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

261450571
Так Кемеровская область там больных мало. Люди не почувствовали карантин. Все как ходили на работу так и ходят. Я сам из Кемеровской области . Но живу давно в СПб. Вот в СПб денег даже на еду не хватает .как один комментатор написал ем капусту, а кто-то ест мясо. Но в общем получается едим голубцы)))) Питер востановится зимой думаю
А так этот год самый худший из всех.
Надеюсь2021 год будет лучше
260707101
Кто работает в бюджете и крупном бизнесе с государственным участием, те едят мясо, а кто трудится в малом и среднем бизнесе, те едят капусту, но в целом все питаются голубцами.
ussr_forever
Бред сивой кобылы публикуют... люди без работы 2-й месяц сидят с пустыми карманами, а вы про какое-то восстановление поёте... да уровень бедности вырос в разы... хрен вам, а не восстановление =)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний