США создают собственный прототип 5G. Система заработает уже в 2021 году

Пентагон намерен создать собственный прототип мобильной связи пятого поколения.



«Министерство обороны признает, что технология 5G жизненно важна для сохранения военных и экономических преимуществ Америки <...> Мы рассчитываем начать строительство сети в Неллисе в июле и полностью ее запустить в январе следующего года», — сообщается 28 мая на сайте Пентагона.

Военные намерены установить на базе в Неваде передвижные вышки сотовой связи. Тестирование прототипа 5G пройдет в три этапа и займет год.