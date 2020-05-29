США создают собственный прототип 5G. Система заработает уже в 2021 году
Пентагон намерен создать собственный прототип мобильной связи пятого поколения.
«Министерство обороны признает, что технология 5G жизненно важна для сохранения военных и экономических преимуществ Америки <...> Мы рассчитываем начать строительство сети в Неллисе в июле и полностью ее запустить в январе следующего года», — сообщается 28 мая на сайте Пентагона.
Военные намерены установить на базе в Неваде передвижные вышки сотовой связи. Тестирование прототипа 5G пройдет в три этапа и займет год.
Тестированием сети уже занимаются в штатах Вашингтон, Калифорния и Джорджия.
Конспирологи связывают вышки 5G с распространением коронавируса, что привело к уничтожению объектов в некоторых странах. При этом официального подтверждения этому нет, поэтому, например, YouTube блокирует такую информацию как недостоверную.
Сети 5G позволяют увеличить скорость мобильного интернета до нескольких гигабит в секунду, что в десятки раз быстрее ныне доступных поколений связи в РФ при этом аккумуляторы мобильных устройств будут медленнее разряжаться. Сети 5G уже развёрнуты в нескольких крупных городах США. В Европе пионером внедрения является Швейцария, где 5G работает в отдельных районах Женевы, Лозанны, Берна и Цюриха. В тестовом режиме сети пятого поколения запущены в семи городах Китая. Весной 2019 года Южная Корея стала первой страной, которая запустила коммерческие услуги 5G. Всего в мире есть уже 24 страны, где так или иначе работает 5G.