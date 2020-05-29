Врач допустил, что коронавирус станет сезонным заболеванием

Коронавирус в будущем может стать сезонным заболеванием. Об этом рассказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, заболевание может возникать в конце осени и ранней весной.

«Скорее всего, вирус будет сезонным, как грипп... Так как для него комфортная температура 5–10 градусов, то, вероятно, он будет в конце осени и ранней весной», — сказал Тимаков 29 мая РИА Новости.

Он отметил, что сейчас необходимо создать иммунную прослойку населения. Тимаков пояснил, что принятые в России меры по борьбе с коронавирусом направлены на то, чтобы растянуть заболеваемость по времени, снизить нагрузку на систему здравоохранения, а также не допустить показателей высокой смертности.