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29.05.2020 08:14
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Врач допустил, что коронавирус станет сезонным заболеванием

Коронавирус в будущем может стать сезонным заболеванием. Об этом рассказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, заболевание может возникать в конце осени и ранней весной.

«Скорее всего, вирус будет сезонным, как грипп... Так как для него комфортная температура 5–10 градусов, то, вероятно, он будет в конце осени и ранней весной», — сказал Тимаков 29 мая РИА Новости.

Он отметил, что сейчас необходимо создать иммунную прослойку населения. Тимаков пояснил, что принятые в России меры по борьбе с коронавирусом направлены на то, чтобы растянуть заболеваемость по времени, снизить нагрузку на систему здравоохранения, а также не допустить показателей высокой смертности.

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Комментарии (6)

zlopopik
Ну раз вакцинолог разрешил короновирусу стать регулярным сезонным заболеванием, то вирусу необходимо поднапрячься, чтобы соответствовать высокому званию, почти как обычный грипп. Атипичной пневмонии, свиному и птичьему гриппу таковыми не суждено было быть.
DrNixon
Господи. Каждому дураку надо высказаться!
260740951
"...Тимаков пояснил, что принятые в России меры по борьбе с коронавирусом направлены на то, чтобы растянуть заболеваемость по времени..."
Вот с этого места хотелось бы поподробнее.
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