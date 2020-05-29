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29.05.2020 07:19
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Петербург провожает весну тепло и без «слёз»

Тёплая погода сохранится в Петербурге в ближайшие дни, и дождей быть не должно – разве что сегодня есть слабая вероятность.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 мая в городе преимущественно без осадков, ветер умеренный. Ночью было плюс 7-9 градусов, днём воздух прогреется до 16-18, а по области – до 15-20 градусов.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России / vk.com/bird_spb

За 58-летнюю историю погодных наблюдений 29 мая в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Паcмурно было 21 раз, ясно – 8 раз, облачно с прояснениями – 29 раз. Самое холодное 29 мая зафиксировано в 1975 году, когда дневная температура составила 0 градусов. Самое тёплое – в 2007 году, дневной максимум достиг плюс 29, напоминает «Яндекс».

30 и 31 мая осадков не ожидается. В субботу может быть на градус теплее, чем сегодня, а воскресенье – холоднее и сильный ветер.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России / vk.com/bird_spb
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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