Тёплая погода сохранится в Петербурге в ближайшие дни, и дождей быть не должно – разве что сегодня есть слабая вероятность.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 мая в городе преимущественно без осадков, ветер умеренный. Ночью было плюс 7-9 градусов, днём воздух прогреется до 16-18, а по области – до 15-20 градусов.
За 58-летнюю историю погодных наблюдений 29 мая в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Паcмурно было 21 раз, ясно – 8 раз, облачно с прояснениями – 29 раз. Самое холодное 29 мая зафиксировано в 1975 году, когда дневная температура составила 0 градусов. Самое тёплое – в 2007 году, дневной максимум достиг плюс 29, напоминает «Яндекс».
30 и 31 мая осадков не ожидается. В субботу может быть на градус теплее, чем сегодня, а воскресенье – холоднее и сильный ветер.