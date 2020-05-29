Тёплая погода сохранится в Петербурге в ближайшие дни, и дождей быть не должно – разве что сегодня есть слабая вероятность.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 мая в городе преимущественно без осадков, ветер умеренный. Ночью было плюс 7-9 градусов, днём воздух прогреется до 16-18, а по области – до 15-20 градусов.