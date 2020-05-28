Прапорщика Росгвардии оправдали в Петербурге по делу об убийстве 8-месячного ребёнка. Следователи, уверен суд, нарушили закон, собирая доказательства

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 28 мая Горбенко был оправдан Первым Западным окружным военным судом в связи с отказом прокурора от обвинения и за непричастностью к преступлению, предусмотренному частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.

33-летнего бойца Росгвардии задержали в ноябре 2016 года. По версии следствия, в пьяном угаре прапорщик Горбенко схватил восьмимесячную дочь подруги, которая вместе с детьми была в гостях в его квартире на улице Вокка во Всеволожске, закрыл рукой лицо ребёнка, перекрыв кислород, а потом нанёс «не менее одного удара неустановленным предметом» по голени. После этого пара ушла в магазин, ребёнок умер от кровоизлияния в мозг.



Горбенко просил рассмотреть его дело с участием присяжных, которые, по статистике, чаще признают подсудимых невиновными, однако позже согласился предстать перед одним судьёй. Он настаивал на своей невиновности.



Дело Горбенко вёл всеволожский следственный отдел СК РФ по Ленинградской области. Обвинительное заключение утверждала прокуратура, но к прениям после повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы государственный обвинитель полностью отказался от предъявленного обвинения.



«Пришел к выводу, что версия органов предварительного следствия о причастности Горбенко к смерти Н. не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства по делу, с учетом установления экспертами у потерпевшей множественных телесных повреждений, которые образовались не только до даты смерти Н.», — сообщает пресс-служба.

