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28.05.2020 18:08
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Английская премьер-лига официально объявила дату возобновления чемпионата

Клубы английской премьер-лиги договорись о дате возобновления чемпионата, прерванного из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает 28 мая The Telegraph, турнир продолжится 17 июня.

В этот день пройдут перенесённые матчи «Манчестер Сити» — «Арсенал» и «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Следующая игра может пройти 19 июня. Дальнейший календарь будет определен позже. Ожидается, что чемпионат будет доигран к 1–2 августа.

Напомним, что чемпионат России по футболу также было решено доиграть. Продолжение сезона запланировано на 21 июня. На трибуны даже пустят ограниченное количество зрителей. В то же время во Франции, Бельгии и Нидерландах национальные первенства были завершены досрочно.

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