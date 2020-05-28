Росприроднадзор ищет виновного, смешавшего Оккервиль с нефтью
Сотрудники Росприроднадзора проверят предприятия в Невском районе Петербурга в поисках ответственного за трубы в Яблоновском саду. Поводом стали чёрные воды Оккервиля.
Как сообщили в департаменте Росприроднадзора по СЗФО 28 мая, всмотреться в реку Оккервиль попросил комитет по природопользованию, куда поступила заявка от горожан. Во вторник, 26 мая, инспекторы выехали в Яблоновский сад и в районе проспекта Пятилеток, 15, нашли источник загрязнения.
Предполагается, что через две трубы в Оккервиль сливали нефтепродукты, радужная плёнка расползалась по течению. Чтобы очистить акваторию, задействовали ГУП «Пиларн». Сотрудники предприятия локализовали загрязнения бонами, после чего откачали нефтеводяную смесь из Оккервиля.
Управление Росприроднадзора по СЗФО
«После установления лиц, на балансе которых находятся обнаруженные выпуски сточных вод, управлением будет принято процессуальное решение», — предупреждает Росприроднадзор.