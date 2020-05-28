Участки археологических раскопок на Охтинском мысу не будут застраиваться — их интегрируют в ландшафтный парк

Часть территории Охтинского мыса, где проводились археологические раскопки, не будет застроена. Об этом 28 мая рассказал в интервью журналу «Собака» Фади Джабри, главный исполнительный директор архитектурного бюро Nikken Sekkei. Эта компания победила в конкурсе на разработку концепции новой штаб-квартиры «Газпром нефти».

«Место будущего комплекса расположено неподалеку от зон, охраняемых ЮНЕСКО, оно включает участки с культурным слоем, где ничего нельзя строить», — подчеркнул Фади Джабри. По его словам, археологические раскопки на Охтинском мысе были инициированы компанией «Газпром нефть» еще в 2006 году, исследования выявили несколько областей, на которых запретили планировать строительство. «К этим участкам мы подошли с хирургической аккуратностью, интегрировав их в будущий ландшафтный парк», — рассказал он.



Также проект имеет ограничения по высоте и должен одновременно быть привлекательным пространством для жителей и туристов и отвечать потребностям сотрудников делового центра. «Несомненно, мы придерживались небесной линии Петербурга, одной из важных характеристик для облика города, который ориентируется на Зимний дворец», — подтверждает Фади Джабри.

Над концепцией масштабного проекта работала международная команда бюро из Токио, Осаки, Москвы и Дубая — иногда в процесс было вовлечено до 40 человек, включая ключевых специалистов Nikken Sekkei — в том числе президента компании Камеи Тадао, а также привлеченных архитекторов, инженеров, интерьерных и ландшафтных дизайнеров.

«Важно, что наша идея учитывает богатый исторический контекст Петербурга и самого места, где писалась морская слава России, — говорит Фади Джабри, — концепция бережно обращается с зонами культурного наследия и создает инновационную творческую среду для города и бизнеса. Мы уверены, что у нашего проекта есть потенциал стать новой городской достопримечательностью».

