Треть россиян не верят в эпидемию коронавируса и считают её «выдумкой заинтересованных лиц»

В том, что никакой эпидемии нет, и это выдумки заинтересованных лиц уверены 23,2% участников опроса, еще 9,6% считают, что опасность преувеличена. По данным на конец мая, опрошенных, которые считают, что пик эпидемии еще впереди (25,6%) больше, чем тех, кто уверен, что пик пройден, и она пойдет на спад (16,3%).

Исследователи отмечают, что поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считает ее выдумкой заинтересованных лиц (32,8%) кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещает родственников и больше половины (54%) выходит на прогулку. Три четверти (74,22%) респондентов из числа скептиков убеждены, что в введении режима самоизоляции не было необходимости.



Только 18% из группы тех, кто признает существование эпидемии навещает свои родственников и меньше 12% встречается с друзьями. С утверждением о том, что не было необходимости введения режима самоизоляции, согласны лишь 10% из числа признающих эпидемию.



С распространением коронавируса в России увеличивалась и доля россиян, у которых среди друзей, родственников или знакомых есть заболевшие. За месяц, с 20 апреля до 26 мая, этот показатель вырос с 4,9% до 16,6%.



По данным исследования, Южный федеральный округ лидирует в опросе по проценту считающих эпидемию выдумкой — 41,1%. Больше 60% респондентов округа считают, что ограничений во время эпидемии должно быть меньше, и что ограничения нужно было снимать раньше (42,7%). Одновременно с этим регион находится на втором месте по числу респондентов, которые либо полностью лишились дохода, либо он значительно снизился - 52,1 %. Больше всего респондентов, которые столкнулись со значительным снижением доходов, либо полностью его лишились в Северо-Кавказском федеральном округе - 53,8%.

