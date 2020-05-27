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27.05.2020 21:30
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Сухогруз сел на мель под мостом в Астрахани

Сухогруз, следовавший из астраханского центрального грузового порта в порт Оля, вечером 27 мая застрял под мостом через Волгу, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.

"В 21.35 (20.35 мск) в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что под подъемной частью старого моста в Астрахани через реку Волга застрял сухогруз, предварительно, носовой частью сел на мель", - сказано в сообщени.и

Мост работает в штатном режиме, никто не пострадал. К месту происшествия направлены спасатели.

Информация о причинах ЧП уточняется.

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