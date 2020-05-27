Сухогруз сел на мель под мостом в Астрахани
Сухогруз, следовавший из астраханского центрального грузового порта в порт Оля, вечером 27 мая застрял под мостом через Волгу, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.
Посадка судна на мельhttps://t.co/CO2CEhk3KQ pic.twitter.com/djGIZU2O3r— МЧС Астрахань (@Mchs_Astrakhan) May 27, 2020
"В 21.35 (20.35 мск) в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что под подъемной частью старого моста в Астрахани через реку Волга застрял сухогруз, предварительно, носовой частью сел на мель", - сказано в сообщени.и
Мост работает в штатном режиме, никто не пострадал. К месту происшествия направлены спасатели.
Информация о причинах ЧП уточняется.