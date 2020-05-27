Смольный выделит 400 млн на реконструкцию автопарков в 2020 году

Правительство Петербурга намерено выделить 411 млн рублей в 2020 году на реконструкцию автобусных парков. На следующий год заложено вдвое меньше.



Проект постановления комитет по транспорту опубликовал 27 мая. Согласно документу, 411 млн в 2020 году и 194 млн в 2021-м предполагается направить на «реконструкцию объектов инфраструктуры автотранспортных предприятий». По информации «Фонтанки», речь идет о парках «Пассажиравтотранса» на Хрустальной и Кубинской.



«Фонтанка» рассказывала о реконструкции этих парков, которые должны получить возможность обслуживать газовые автобусы. Контракт на 7-й парк на Кубинской комтранс расторг с «Корпорацией В»; в конце 2019 года «Пассажиравтотранс» заключил договор c «ЭН-Системс» на «оптимизацию и актуализацию проекта реконструкции здания административно-производственного корпуса в Автобусном парке №7». Парк на Хрустальной реконструирует ООО «Севзапэнергострой» по контрактам с комитетом по транспорту.

