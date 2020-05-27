Приземление в дрова. Петербургский аэроклуб десантировал парашютистов в лес и влетел в уголовное дело
Петербургский аэроклуб Sky jumper попал под уголовное преследование после травмирующего приземления парашютистов на деревья. Следователи полагают, что руководство ошиблось с расчётами.
Как сообщает пресс-служба СК на транспорте по СЗФО 27 мая, уголовное дело возбуждено в отношении начальника Sky jumper и его коллег, задействованных при организации прыжков с парашютом в посёлке Лисий Нос. Им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК).
Небезопасными сочли прыжки парашютистов в марте этого года. По версии следствия, руководство просчиталось с десантированием с борта самолёта, так что спортсмены приземлялись в лесной массив, пытаясь маневрировать между кронами. Как минимум для троих это не обошлось без травм разной степени тяжести, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства. Других возможных пострадавших устанавливают.
Для Sky jumper это не первое уголовное дело. В декабре 2019 года руководителя клуба приговорили за организацию прыжков с неисправного АН-2 в Волосовском районе Ленинградской области. За 2015–2016 годы с этого самолёта спрыгнули примерно 1 100 человек. Суд наказал менеджера условным сроком.