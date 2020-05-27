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27.05.2020 13:45
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Приземление в дрова. Петербургский аэроклуб десантировал парашютистов в лес и влетел в уголовное дело

Петербургский аэроклуб Sky jumper попал под уголовное преследование после травмирующего приземления парашютистов на деревья. Следователи полагают, что руководство ошиблось с расчётами.

Как сообщает пресс-служба СК на транспорте по СЗФО 27 мая, уголовное дело возбуждено в отношении начальника Sky jumper и его коллег, задействованных при организации прыжков с парашютом в посёлке Лисий Нос. Им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК).

Небезопасными сочли прыжки парашютистов в марте этого года. По версии следствия, руководство просчиталось с десантированием с борта самолёта, так что спортсмены приземлялись в лесной массив, пытаясь маневрировать между кронами. Как минимум для троих это не обошлось без травм разной степени тяжести, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства. Других возможных пострадавших устанавливают.

Для Sky jumper это не первое уголовное дело. В декабре 2019 года руководителя клуба приговорили за организацию прыжков с неисправного АН-2 в Волосовском районе Ленинградской области. За 2015–2016 годы с этого самолёта спрыгнули примерно 1 100 человек. Суд наказал менеджера условным сроком.

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Комментарии (4)

260736921
СК делать нечего! "Фъ" - писать!
Причем тут "руководство" ? Ели расчет на выброску делает командир ВС? В первом заходе, бросая мешок.Далее, каждый парашютист знает (обязан знать) как скольжением уходить в нужную сторону!
Наш Гатчинский АСК начинался с выброски "перворазников" в Лисьем носу. Ну-да. Один "сел" на дерево. Вторая - на единственное на аэродроме, строение с крышей - навес для временного хранения парашютов в случае дождя.
260969891
Удивительно как можно было ошибиться с точкой?!
Я несколько раз прыгал в Лисьем- там огромное поле!
Хотя один раз я тоже на крышу чьей-то дачи сел и парашют потом тащил огородами. Но это единственный случай.
Удивительно.
вадики
Я всегда в дрова прыгаю!То же мне десантники фиговы!!!А спаси бог война куда мы с такими воевать поедем?На пуховые перины?Срамота!
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