Петербургский ретейл в апреле не досчитался почти 30% выручки, общепит - более половины

Оборот розницы в Петербурге упал в апреле на 28,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах, следует из данных, опубликованных Петростатом 26 мая. Всего ретейлеры заработали 92,5 млрд рублей.



Выручка сетей в январе-апреле составила 476,7, что на 1,2% меньше, чем годом ранее.

Продажи непродовольственных товаров упали на 42% в апреле до 48,6 млрд рублей. Но траты на продукты питания тоже сократились — на 4,1% по сравнению с апрелем 2019 года, до 43,9 млрд рублей.