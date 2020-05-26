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26.05.2020 20:33
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Петербургский ретейл в апреле не досчитался почти 30% выручки, общепит - более половины

Оборот розницы в Петербурге упал в апреле на 28,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах, следует из данных, опубликованных Петростатом 26 мая. Всего ретейлеры заработали 92,5 млрд рублей.

Выручка сетей в январе-апреле составила 476,7, что на 1,2% меньше, чем годом ранее.

Продажи непродовольственных товаров упали на 42% в апреле до 48,6 млрд рублей. Но траты на продукты питания тоже сократились — на 4,1% по сравнению с апрелем 2019 года, до 43,9 млрд рублей.

Общепит, который мог торговать только с доставкой или навынос, заработал 3,7 млрд рублей, что на 54,4% меньше, чем в апреле 2019 года. Промышленное производство сократилось на 20,4% (абсолютные цифры Петростат не приводит).

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Комментарии (5)

260569221
Недосчитаются ещё больше, если срочно не снимут все ограничения!!!
Агроном аэродрома
"общепит - более половины" - с учётом того, что работала только смольнинская столовка... Депутаты, что? Стали меньше есть?
Samal_5e4d4df31fec5
Да плевать на этот ретейл. Зато выручка у палаточников овоще-фруктовых выросла. А ретейл цену приподнимет и наверстает упущенную прибыль. Ну и крыша поможет льготами.
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