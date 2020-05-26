Петербургский ретейл в апреле не досчитался почти 30% выручки, общепит - более половины
Оборот розницы в Петербурге упал в апреле на 28,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах, следует из данных, опубликованных Петростатом 26 мая. Всего ретейлеры заработали 92,5 млрд рублей.
Выручка сетей в январе-апреле составила 476,7, что на 1,2% меньше, чем годом ранее.
Продажи непродовольственных товаров упали на 42% в апреле до 48,6 млрд рублей. Но траты на продукты питания тоже сократились — на 4,1% по сравнению с апрелем 2019 года, до 43,9 млрд рублей.
Общепит, который мог торговать только с доставкой или навынос, заработал 3,7 млрд рублей, что на 54,4% меньше, чем в апреле 2019 года. Промышленное производство сократилось на 20,4% (абсолютные цифры Петростат не приводит).