Начальник госпиталя объяснил, почему в боксах «Ленэкспо» нельзя повесить шторы

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказал о том, в каком состоянии поступают люди в «Ленэкспо», и ответил на их претензии к приватности — их боксы с кроватями ничего не закрывает.



«Пациенты к нам попадают разные. С разной эмоциональной составляющей. Многие устали и испуганны. Но если бы мы закрыли даже шторами вот эти вот отсеки, то не смогли бы тогда наблюдать за нахождением пациента там», — заявил он 26 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ранее пациенты рассказывали, что их кровати ничем не огорожены в огромном помещении: «Спим как в примерочной, только вот шторки нет». Обитатели в «Ленэкспо» неоднократно жаловались на условия содержания, в связи с этим 15 мая туда даже приезжал губернатор.