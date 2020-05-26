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26.05.2020 19:36
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Начальник госпиталя объяснил, почему в боксах «Ленэкспо» нельзя повесить шторы

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказал о том, в каком состоянии поступают люди в «Ленэкспо», и ответил на их претензии к приватности — их боксы с кроватями ничего не закрывает.

«Пациенты к нам попадают разные. С разной эмоциональной составляющей. Многие устали и испуганны. Но если бы мы закрыли даже шторами вот эти вот отсеки, то не смогли бы тогда наблюдать за нахождением пациента там», — заявил он 26 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ранее пациенты рассказывали, что их кровати ничем не огорожены в огромном помещении: «Спим как в примерочной, только вот шторки нет». Обитатели в «Ленэкспо» неоднократно жаловались на условия содержания, в связи с этим 15 мая туда даже приезжал губернатор.

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Комментарии (7)

Zuz3
Какая нелепа отмаза! Ждала, что «шторки нельзя, т.к. сложно дезинфицировать»...а обходы врачами вообще есть? Или они только проходя мимо в проем заглядывают? Наблюдать пациентов через дверной проем СОВСЕМ не наблюдениеза пациентами! Особенно «волнительных» пациентов на контроль нужно ставить. Бред, короче!
pitmenspb
Сказали правду что ли - шторки не предусмотрены конструкцией этих отгороженных панелями "отсеков" и самих шторок - нет и не будет, а кровати торчат в проходы за ограждения отсека и места крайне мало для работы персонала в защитных костюмах.
Были б шторки и было бы достаточно места - могли бы отодвинуть во время обхода.
Конечно люди напуганы - привозят по факту в огромный ангар, а не в больницу, в котором лечащего персонала в силу своей малочисленности - не уделит достаточного внимания, мед.наблюдение весьма ограниченное, люди на нервах - а психологи с ними не работают.
petr1
так пускай начальник госпиталя тоже спит там же.
покажет своим примером как это классно.
я еще не знаю людей, который получали удовольствие из-за лишения право на приватность. о каком выздоровлении идет речь?
и если послушать этого дохтура, то все одноместные палаты надо ликвидировать и сделать больницу в формате опенспейс.
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