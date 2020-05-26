В Севастополе с 1 июня хотят открыть летние террасы кафе и ресторанов. От бизнеса ждут сознательности

Власти Севастополя планируют с 1 июня открыть летние площадки кафе и ресторанов. Об этом 26 мая сообщает «Российская газета» со ссылкой на врио губернатора города Михаила Развожаева.



«Режим самоизоляции в городе закончился, люди вышли на улицы, ситуация позволяет контролировать распространение коронавируса и медленно снимать ограничения. С 1 июня сфера общепита перейдет на режим работы летних террас с соблюдением требований к количеству столиков и дистанции между ними, правилам для персонала», — заявил чиновник.

