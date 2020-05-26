Рестарт проекта «Твой бюджет», приостановленного из-за эпидемии, в Петербурге назначили на конец августа
Проект «Твой бюджет» в Петербурге, приостановленный из-за ситуации с распространением коронавируса, возобновится в конце августа. Информация о корректировке календаря 26 мая появилась на сайте проекта.
На конец лета намечено проведение очередного этапа, вставшего на паузу из-за запрета проведения очных массовых мероприятий — заседаний бюджетных комиссий. В сентябре участникам «Твоего бюджета» предстоит проработать свои инициативы, в течение следующего месяца они будут проходить экспертизу в профильных органах исполнительной власти. Голосования, по итогам которых определят проекты-победители, в этом случае состоятся в ноябре — декабре.
Напомним, в феврале стали известны шесть районов — участников проекта: Выборгский, Калининский, Кировский, Красносельский, Приморский и Пушкинский. Каждый из них получит на реализацию проектов по 15 млн рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала о самых необычных идеях, предложенных горожанами.
«Твой бюджет» — проект комитета финансов Петербурга. Цель инициативы — с помощью соучастного бюджетирования привлечь горожан для решения, на какие именно цели потратить средства. Проект реализуется с 2016 года. В 2019-м запустили аналогичный пилотный проект для школьников.