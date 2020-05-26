FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
71.60р77.88р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.05.2020 16:21
0
Печать

Рестарт проекта «Твой бюджет», приостановленного из-за эпидемии, в Петербурге назначили на конец августа

Проект «Твой бюджет» в Петербурге, приостановленный из-за ситуации с распространением коронавируса, возобновится в конце августа. Информация о корректировке календаря 26 мая появилась на сайте проекта.

На конец лета намечено проведение очередного этапа, вставшего на паузу из-за запрета проведения очных массовых мероприятий — заседаний бюджетных комиссий. В сентябре участникам «Твоего бюджета» предстоит проработать свои инициативы, в течение следующего месяца они будут проходить экспертизу в профильных органах исполнительной власти. Голосования, по итогам которых определят проекты-победители, в этом случае состоятся в ноябре — декабре.

Напомним, в феврале стали известны шесть районов — участников проекта: Выборгский, Калининский, Кировский, Красносельский, Приморский и Пушкинский. Каждый из них получит на реализацию проектов по 15 млн рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала о самых необычных идеях, предложенных горожанами.

«Твой бюджет» — проект комитета финансов Петербурга. Цель инициативы — с помощью соучастного бюджетирования привлечь горожан для решения, на какие именно цели потратить средства. Проект реализуется с 2016 года. В 2019-м запустили аналогичный пилотный проект для школьников.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний