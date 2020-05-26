В Финляндии число жертв коронавируса выросло до 312. В больницах осталось меньше сотни пациентов с COVID-19

По данным Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) на 26 мая, в стране за последние сутки подтверждено четыре смерти пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии число летальных исходов выросло до 312, 255 из них — в столичном регионе. Медианный возраст погибших — 84 года.

Продолжает снижаться количество заболевших, которым требуется лечение в стационаре. В настоящее время 11 пациентов нуждаются в интенсивной терапии из-за коронавируса, тогда как 25 мая таковых было на 7 больше. Число госпитализированных снизилось на 9, до 95 человек.