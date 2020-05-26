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26.05.2020 15:01
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В Финляндии число жертв коронавируса выросло до 312. В больницах осталось меньше сотни пациентов с COVID-19

По данным Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) на 26 мая, в стране за последние сутки подтверждено четыре смерти пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии число летальных исходов выросло до 312, 255 из них — в столичном регионе. Медианный возраст погибших — 84 года.

Продолжает снижаться количество заболевших, которым требуется лечение в стационаре. В настоящее время 11 пациентов нуждаются в интенсивной терапии из-за коронавируса, тогда как 25 мая таковых было на 7 больше. Число госпитализированных снизилось на 9, до 95 человек.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии с COVID-19 в разных больницах Финляндии.
Число пациентов в отделениях интенсивной терапии с COVID-19 в разных больницах Финляндии.Фото: THL
Число пациентов с COVID-19 в разных больницах Финляндии.
Число пациентов с COVID-19 в разных больницах Финляндии.Фото: THL

Всего в Финляндии было зафиксировано 6 628 заражений COVID-19, вновь выявленных со вчерашнего дня — 29. Заболеваемость — 120 случаев на 100 тысяч населения.

Выздоровели как минимум 5 100. Ежедневно в стране делают 9 600 тестов.

Фото: THL

График показывает лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Эстонии в пропорции к населению. Объемы и стратегии тестирования варьируются от страны к стране, поэтому прямое сравнение цифр дает лишь частичную картину эпидемической ситуации в странах.

Напомним, Финляндия находится в процессе снятия ограничений. С 1 июня заработают кафе, бары и рестораны. Граница с Россией закрыта как минимум до 14 июня.

Фото: THL

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