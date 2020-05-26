«Проходимец» на Ропшинской остался равнодушен к коронавирусным запретам. Суд наказал его на 100 тысяч

Подпольный бар заработал штраф, угощая посетителей едой и напитками в разгар пандемии коронавируса в Петербурге. Петроградский суд не стал наказывать заведение временным закрытием и ударил по кошельку.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 25 мая, коронавирусных «каникул» не выдержал бар «Проходимец» на Ропшинской, 28. Седьмого апреля двери заведения были открыты, посетителям гостеприимно предложили меню и выставляли спиртное.

Юридическое лицо бара — ООО «Полюс» — привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП. Представитель на заседание не явился, но суду хватило показаний повара, бармена и посетителя. Кафе оштрафовали на 100 тысяч рублей. Это минимальный штраф, предусмотренный статьёй о невыполнении городских распоряжений.