«Проходимец» на Ропшинской остался равнодушен к коронавирусным запретам. Суд наказал его на 100 тысяч
Подпольный бар заработал штраф, угощая посетителей едой и напитками в разгар пандемии коронавируса в Петербурге. Петроградский суд не стал наказывать заведение временным закрытием и ударил по кошельку.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 25 мая, коронавирусных «каникул» не выдержал бар «Проходимец» на Ропшинской, 28. Седьмого апреля двери заведения были открыты, посетителям гостеприимно предложили меню и выставляли спиртное.
Юридическое лицо бара — ООО «Полюс» — привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП. Представитель на заседание не явился, но суду хватило показаний повара, бармена и посетителя. Кафе оштрафовали на 100 тысяч рублей. Это минимальный штраф, предусмотренный статьёй о невыполнении городских распоряжений.
Районные суды, рассматривая дела об аналогичных нарушениях в апреле, чаще наказывали заведения временной приостановкой их работы. Так, например, бильярдный клуб «Санта» в Кировском районе, в котором полиция застигла игроков, закрыли на 60 суток.