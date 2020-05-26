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26.05.2020 11:21
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1430 домов отключали в Петербурге во время отопительного сезона из-за повреждений на внутридомовых сетях

В течение отопительного сезона на внутридомовых инженерных системах Петербурга было зафиксировано 1194 технологических нарушения. Отключали 1430 домов.

Итоги работы энергетического и жилищного комплекса в течение отопительного сезона подводили на заседании правительства 26 мая. Годом раньше было зафиксировано 1537 технологических нарушений, а под отключение попали 1906 зданий. При этом в сезоне 2019–2020 годов в городской мониторинговый центр по телефону 004 поступило 72 059 сообщений по вопросу отопления; это на треть меньше, чем год назад.

В докладе жилищного комитета говорится, что окончание периода регулярного отопления в этот раз было довольно плавным и резкого скачка сообщений о «перетопе» не наблюдалось. Правда, приводятся данные за период с 27 апреля по 3 мая. Накануне «Фонтанка» писала о том, что горожане начали активно жаловаться на жару в квартирах.

Напомним, на режим периодического протапливания Санкт-Петербург перешел 8 мая, однако вскоре произошло новое похолодание. С 12 по 22 мая подача отопления с ТЭЦ и котельных была восстановлена в полном объеме. Полностью отопительный сезон завершен утром 26 мая.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Migrant
При это зима была одна из самых тёплых. А на фоне массовых сокращений за последние пару месяцев и сокращения доходов вот эти 2 тысячи в месяц могли бы и пригодиться петербуржцам, никто бы не умер если бы чуть теплее одевался в квартире, вместо того чтобы жить с открытыми окнами и греть улицу.
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