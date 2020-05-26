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26.05.2020 00:50
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«Это настоящее кольцо огня». Астрономы обнаружили редчайшую кольцевую галактику

Астрономы обнаружили необычный космический объект – древнюю кольцевую галактику. Звёзды вокруг сверхмассивной чёрной дыры образуются с такой скоростью, что она выглядит как «огненное кольцо» или «титановый пончик».

Галактика, названная R5519, находится на расстоянии 11 миллиардов световых лет от Солнечной системы. Диаметр дыры в её центре в два миллиарда раз больше дистанции между Землей и Солнцем. Как 25 мая отмечают специалисты на портале Astro 3D, это значит, что она примерно в три миллиона раз крупнее сверхмассивной черной дыры в галактике М-87, которая впевые была зафиксирована в 2019 году.

Изображение нового объекта специалисты получили после соединения снимков телескопа «Хаббл» и спектроскопических данных из обсерватории Кека на Гавайях.

«Она производит звезды со скоростью, в 50 раз превышающей скорость звездообразования в Млечном пути. Большая часть этой активности приходится на галактическое кольцо. Так что это настоящее кольцо огня», – заявил глава исследовательской группы Юань Тиантиан, рассказывая об открытии.

Данные которые собрал учёный за время работы с коллегами из США, Канады, Бельгии и Дании навели его на мысль о том, что новый объект – «кольцевая галлактика столкновений». Она может быть одной из первых в истории ранней Вселенной. По мнению исследователей дальнейший анализ и наблюдения помогут определись, когда и как именно развивались различные виды галактик.

Кольцевая образуется в результате столкновений нескольких «жертв». Процесс проходит успешно только в случае, если во время него соприкасаются «тонкие диски» – элементы спиральных галактик-элементов. Именно такой считается Млечный Путь. Это значит, что образование нашей галактики и ей подобных структур могло начаться намного раньше, чем до этого думали специалисты.

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Комментарии (2)

Мужской Взгляд
До этого колечка 11 хреналиардов лет,так что на пальчик любимой его не наденешь. Так жаль..
Иванов Ив Ив
Я как то волнуюсь: после коронавируса мы это "кольцо" не переживём!
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