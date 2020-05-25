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25.05.2020 21:55
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В Москве мужчина скрыл свой диагноз, заселился в хостел и заразил коронавирусом двоих

В Москве возбуждено уголовное дело на мужчину, который заселился в хостел и заразил двух постояльцев коронавирусом. Об этом 25 мая сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, мужчина должен был лечитьсяч от коронавируса на дому. Вместо этого, он предоставил больнице ложный адрес своего проживания, а сам отправился в хостел. Там он заселился, скрыв свой диагноз. После контакта с ним заразились двое постояльцев хостела.

«Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, где в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», - сообщили в Генпрокуратуре.

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Комментарии (3)

мухомор
Весь оксюморон ситуации.
С одной стороны у нас Росгвардия пенсионерок ломает по дороге в аптеку, как нарушающих режим.
А с другой больные расхаживают по городам на законных основаниях. Под честное слово САМОСТОЯТЕЛЬНО поехал домой. Круто чего уж там.
260778831
Может просто у него прописка была липовая?
261701171
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