В Москве мужчина скрыл свой диагноз, заселился в хостел и заразил коронавирусом двоих

В Москве возбуждено уголовное дело на мужчину, который заселился в хостел и заразил двух постояльцев коронавирусом. Об этом 25 мая сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.



По данным надзорного ведомства, мужчина должен был лечитьсяч от коронавируса на дому. Вместо этого, он предоставил больнице ложный адрес своего проживания, а сам отправился в хостел. Там он заселился, скрыв свой диагноз. После контакта с ним заразились двое постояльцев хостела.



«Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, где в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», - сообщили в Генпрокуратуре.

