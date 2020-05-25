Электрички останутся без музыкантов и торговцев до конца пандемии коронавируса
Не пускать в вагоны пригородных поездов торговцев и музыкантов ради борьбы с коронавирусом предлагает Роспотребнадзор. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства 25 мая.
Согласно документу, запрет должен действовать на время выхода страны из режима коронавирусных ограничений. В вагонах просят не только пресекать нелегальную торговлю и не поощрять бродячих исполнителей, но и обратить внимание на пассажиров, которые не соблюдают правила гигиены и ходят в грязной, пачкающей одежде. Все составы до окончания пандемии обрабатывают обеззараживающими средствами. Особо протирают ручки, окна и сидения.
Работникам поездов дальнего следования рекомендовано дважды в сутки измерять температуру пассажирам, обеспечить их доступом к антисептикам и дезинфицировать не только пол, но и стены.