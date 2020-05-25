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25.05.2020 21:34
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Электрички останутся без музыкантов и торговцев до конца пандемии коронавируса

Не пускать в вагоны пригородных поездов торговцев и музыкантов ради борьбы с коронавирусом предлагает Роспотребнадзор. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства 25 мая.

Согласно документу, запрет должен действовать на время выхода страны из режима коронавирусных ограничений. В вагонах просят не только пресекать нелегальную торговлю и не поощрять бродячих исполнителей, но и обратить внимание на пассажиров, которые не соблюдают правила гигиены и ходят в грязной, пачкающей одежде. Все составы до окончания пандемии обрабатывают обеззараживающими средствами. Особо протирают ручки, окна и сидения.

Работникам поездов дальнего следования рекомендовано дважды в сутки измерять температуру пассажирам, обеспечить их доступом к антисептикам и дезинфицировать не только пол, но и стены.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

261701171
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Агроном аэродрома
Вау! И этим надзор хочет задобрить дорогих рассеян?
Rambovski
Не поздно ли спохватились? Эти "коробейники" и "барды" в электричках уже достали. Утром едешь на работу- хочется немного подремать, но тут...
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