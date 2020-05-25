Ураган в Свердловской области унёс жизни троих мужчин. Младшему было 23 года, старшему — 57

Число жертв урагана в Свердловской области выросло до трёх человек. Двое мужчин 25 мая погибли в столице региона, третий — за его пределами.



Как сообщает издание Znak, в переулке Низовом скончался крановщик, которых находился непосредственно в кабине в момент падения. Полиция установила его личность, это 23-летний гражданин по фамилии Адаев.



37-летнего екатеринбуржца убило дверцей железных ворот на Самолётной, а в Арамиле 57-летний мужчина погиб под крышей здания банка, которую сорвало и сбросило на землю. Полиция сейчас обобщает сведения о пострадавших из других районов области.

