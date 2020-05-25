Град, ветер 28 м/с, летающие крыши и вырванные лоджии. В Екатеринбурге хозяйничает ураган
Ураган обрушился на Екатеринбург 25 мая. В соцсетях появились ужасающие кадры последствий непогоды.
Крупный град, грозы, ливни, сильнейший ветер до 28 м/с — всё это наобещали синоптики жителям Свердловской области, и всё сбылось. Как сообщает портал E1, деревья, падая, рвут троллейбусные провода. Ветром сносит столбы и детские площадки.
Рейсы в Кольцово из-за непогоды переносятся, в Пионерском посёлке кран упал на стройплощадку гимназии, а на улице Краснолесья мужчину, как бумажную куклу, отбросило на машину крышей от парковки.
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В Академическом районе, на улице Краснолесья, мужчину подбросило вверх, когда он шел по листу из поликарбоната. Из-за урагана лист понесло вверх, мужчину отбросило, после чего он упал и ударился головой об машину. О том, в каком состоянии находится мужчина, еще неизвестно. В конце записи видно, что он находится в сознании и пытается отползти от машины. Как рассказала нам девушка, снявшая видео, мужчина потом все-таки смог подняться. — Да, он поднялся, потом ушёл за дом. Жив, это точно, — сказала Дарья. #екатеринбург #екатеринбургсейчас #екатеренбург #екатеренбургсити #екатеринбургсегодня #екб2020 #екб #екбсейчас #yekaterinburg_go #yekaterinburgcity #yekaterinburg #ekaterinburgcity #ekaterinburgtoday #ekb#ekbcity #
В иных районах порывы ветра сносят крыши со зданий и даже вырывают стеклопакеты лоджий.