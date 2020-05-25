Коронавирус стройке не помеха. Hyundai начнет строить завод двигателей в Петербурге за 12,7 млрд рублей

Завод будет построен на Левашовском шоссе к 22 ноября 2021 года. Проект предусматривает возведение производственного корпуса площадью 35 185,4 кв. м, контрольно-пропускного пункта площадью 96,84 кв. м, здания испытания двигателей площадью 1 132,7 кв. м и других производственных зданий.

«Для возведения нового производственного объекта застройщик представил необходимый пакет документов, который требуется по Градостроительному кодексу», — отмечают в Госстройнадзоре.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал ООО «Хендэ Виа Рус» разрешение на строительство завода по производству двигателей. О этом сообщила 25 мая пресс-служба ведомства.

О планах Hyundai построить в России дополнительный завод заявляли еще в 2017 году. Окончательно параметры и стоимость проекта прояснились осенью 2019-го. Его реализует компания Hyundai WIA, входящая в группу компаний Hyundai.

Как пояснили в пресс-службе Hyundai, подготовительные работы уже начались. Из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса, которая почти остановила продажи машин и отправила автопром на каникулы, сроки проекта не сдвигались, стоимость по-прежнему оценивается в 12,7 млрд рублей.