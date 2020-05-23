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23.05.2020 18:25
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Целовать нельзя. Верующие смогут посетить храм Гроба Господня в Иерусалиме спустя два месяца после закрытия

Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется для посещений уже в это воскресенье. Его двери были закрыты на два месяца из-за вспышки коронавируса. О начале работы святыни сообщает 23 мая газета Times of Israel.

Одновременно внутри смогут находиться не более 50 человек. Защитная маска обязательна, как и дистанция в два метра. Прихожанам также рекомендуют не прикасаться к святыням ни руками, ни губами.

Храм Гроба Господня закрылся для верующих в марте из-за жестких мер по борьбе с коронавирусом. За сходом Благодатного огня мир наблюдал в режиме онлайн.

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