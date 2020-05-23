У станции метро «Новочеркасская» контактная сеть стала дым-машиной
Дымовое шоу посреди Новочеркасского проспекта в Петербурге завладело вниманием жителей Красногвардейского района. На глазах у прохожих начала тлеть контактная сеть. Видео очевидец опубликовал в соцсетях 23 мая.
«Было повреждение контактной сети с коротким замыканием, время 7.44, был отвод движения по троллейбусу до 9.30, по трамваю до 12. Сейчас контактная сеть восстановлена, движение на участке в штатном режиме», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».