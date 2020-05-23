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23.05.2020 12:38
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У станции метро «Новочеркасская» контактная сеть стала дым-машиной

Дымовое шоу посреди Новочеркасского проспекта в Петербурге завладело вниманием жителей Красногвардейского района. На глазах у прохожих начала тлеть контактная сеть. Видео очевидец опубликовал в соцсетях 23 мая.

«Было повреждение контактной сети с коротким замыканием, время 7.44, был отвод движения по троллейбусу до 9.30, по трамваю до 12. Сейчас контактная сеть восстановлена, движение на участке в штатном режиме», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

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