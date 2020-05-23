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23.05.2020 11:40
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На Петроградской двое безработных напали на директора компании. Он успешно отстреливался

Прохожие с разными социальными статусами схлестнулись в Петроградском районе Петербурга. На одного директора напали двое безработных.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 мая, накануне ночью на Корпусной улице двое безработных встретили 41-летнего директора компании, специализирующейся на оптовой продаже фармацевтических изделий. Завязался агрессивный разговор, двое приятелей, 31 года и 33 лет, накинулись с кулаками на старшего незнакомца. Он успел достать травматический пистолет и выстрелить в обидчиков. Пуля попала в бедро. Раненого мужчину увезли в Елизаветинскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отправили долечиваться домой.

Директор обратился в больницу уже днём. У него диагностировали ушибленную рану лобной области, ссадины на кистях и на коленке.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

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Комментарии (7)

260928241
Медицинские маски , возможно хотели от директора.
Мимопрохожу
Почему-то мне кажется, что участники происшествия могли быть и деловыми партнёрами. Директор даже инвентарь с собой на встречу взял. Термин "безработный" в наше время - крайне абстрактное понятие.

Но слог прекрасен: "старший незнакомец", "коленка"... в начале заметки напрашивается вступление "А вот ещё в нашем пионерлагере был случай с местными мальчишками".
fgh1
ну, я так понимаю, вопрос о возбуждении уголовного дела решается в отношении директора за применение травмата.
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