На Петроградской двое безработных напали на директора компании. Он успешно отстреливался

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 мая, накануне ночью на Корпусной улице двое безработных встретили 41-летнего директора компании, специализирующейся на оптовой продаже фармацевтических изделий. Завязался агрессивный разговор, двое приятелей, 31 года и 33 лет, накинулись с кулаками на старшего незнакомца. Он успел достать травматический пистолет и выстрелить в обидчиков. Пуля попала в бедро. Раненого мужчину увезли в Елизаветинскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отправили долечиваться домой.

Прохожие с разными социальными статусами схлестнулись в Петроградском районе Петербурга. На одного директора напали двое безработных.

Директор обратился в больницу уже днём. У него диагностировали ушибленную рану лобной области, ссадины на кистях и на коленке.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.