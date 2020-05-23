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23.05.2020 00:56
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На юге Петербурга «Йети» разнес пополам «Газель». Авария попала на видео

Об аварии с участием «Шкоды Йети» и «Газели» в Московском районе Петербурга в ночь на 23 мая очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». По их информации, легковой автомобиль на большой скорости протаранил грузовик на перекрестке Благодатной улицы с Московским проспектом.

Момент столкновения двух машин зафиксировала уличная камера. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки». Судя по кадрам, от удара «Газель» развалилась на две части. Очевидно, серьезные повреждения также получила и «Шкода». На место происшествия приехали несколько карет скорой помощи.

По данным свидетелей происшествия, водитель легкового автомобиля сбежал, также якобы была угроза взрыва газового баллона в «Газеле».

В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

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