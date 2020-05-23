Об аварии с участием «Шкоды Йети» и «Газели» в Московском районе Петербурга в ночь на 23 мая очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». По их информации, легковой автомобиль на большой скорости протаранил грузовик на перекрестке Благодатной улицы с Московским проспектом.



Момент столкновения двух машин зафиксировала уличная камера. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки». Судя по кадрам, от удара «Газель» развалилась на две части. Очевидно, серьезные повреждения также получила и «Шкода». На место происшествия приехали несколько карет скорой помощи.

