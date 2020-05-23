На юге Петербурга «Йети» разнес пополам «Газель». Авария попала на видео
Об аварии с участием «Шкоды Йети» и «Газели» в Московском районе Петербурга в ночь на 23 мая очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». По их информации, легковой автомобиль на большой скорости протаранил грузовик на перекрестке Благодатной улицы с Московским проспектом.
Момент столкновения двух машин зафиксировала уличная камера. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки». Судя по кадрам, от удара «Газель» развалилась на две части. Очевидно, серьезные повреждения также получила и «Шкода». На место происшествия приехали несколько карет скорой помощи.
По данным свидетелей происшествия, водитель легкового автомобиля сбежал, также якобы была угроза взрыва газового баллона в «Газеле».
В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.