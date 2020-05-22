Супруги из Москвы получили штрафов на 40 тысяч после выходов на балкон

Штрафов на 40 тысяч якобы за несоблюдение самоизоляции получили москвич и его супруга, все время болезни просидевшие дома.

Как рассказал 54-летний Александр Валигурский телеканалу 360, ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония»; «мазок был отрицательный». Но в больнице он не глядя подписал документ, а уже позже узнал из СМИ о возможных штрафах и приложении «Социальный мониторинг».



На телефон оно не встало, у супруги в гаджете не хватило памяти, но вскоре Александру пришло смс о штрафе, за ним — ещё одно. В техподдержке и Госконтроле помочь разъяснить происходящее не смогли. По словам Валигурского, даты штрафов совпадают с теми моментами, когда они с женой фотографировали закаты на балконе со стороны Подмосковья. Причём ей, выходившей на балкон чаще, пришло больше штрафов.

