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22.05.2020 19:43
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Супруги из Москвы получили штрафов на 40 тысяч после выходов на балкон

Штрафов на 40 тысяч якобы за несоблюдение самоизоляции получили москвич и его супруга, все время болезни просидевшие дома.

Как рассказал 54-летний Александр Валигурский телеканалу 360, ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония»; «мазок был отрицательный». Но в больнице он не глядя подписал документ, а уже позже узнал из СМИ о возможных штрафах и приложении «Социальный мониторинг».

На телефон оно не встало, у супруги в гаджете не хватило памяти, но вскоре Александру пришло смс о штрафе, за ним — ещё одно. В техподдержке и Госконтроле помочь разъяснить происходящее не смогли. По словам Валигурского, даты штрафов совпадают с теми моментами, когда они с женой фотографировали закаты на балконе со стороны Подмосковья. Причём ей, выходившей на балкон чаще, пришло больше штрафов.

Валигурский и его жена подали онлайн-заявку на обжалование штрафов и наняли юристов, чтобы разобраться в происходящем. В Главном контрольном управлении Москвы тоже начали проверку.

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Комментарии (5)

perrkele_sattana
"московский опыт" : тень от автобобиля попала полосу для ОТ - штраф. Вот и у мужика, похоже, тень падала на болкон. Люби оленевлда - только штрафом отделался (а мог бы и принудительные работы попасть, в COVID-центр)
Жидослав Грызлов
Подписал не глядя: читай идиот
126745288
родился - получи штраф
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