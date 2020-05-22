50–70 посетителей в час, медики — бесплатно. «Манеж» готовит первую в Петербурге посткоронавирусную выставку
Центральный выставочный зал «Манеж» готовит первую выставку, которая может открыться после смягчения коронавирусных ограничений, рассказал директор учреждения Павел Пригара. Если открытие состоится в ближайшее время, то проход в зал будет искусственно ограничен.
«Мы завершаем подготовку к выставке. Количество посетителей будет регулироваться в зале. На первом этапе — 50–70 человек в час. Расчетная площадь на одного посетителя должна составлять от 10 до 20 кв. метров, — заявил он 22 мая в эфире канала «Санкт-Петербург». — Регулировать численность будем через продажу исключительно электронных билетов на определенные временные промежутки».
Людей старше 65 лет, скорее всего, попросят воздержаться от посещения выставки, вместо них льготной категорией могут стать медики. «Манеж» выступил с инициативой, которую могут поддержать и другие площадки — до конца 2020 года вход для медработников будет бесплатным.