50–70 посетителей в час, медики — бесплатно. «Манеж» готовит первую в Петербурге посткоронавирусную выставку

Центральный выставочный зал «Манеж» готовит первую выставку, которая может открыться после смягчения коронавирусных ограничений, рассказал директор учреждения Павел Пригара. Если открытие состоится в ближайшее время, то проход в зал будет искусственно ограничен.



«Мы завершаем подготовку к выставке. Количество посетителей будет регулироваться в зале. На первом этапе — 50–70 человек в час. Расчетная площадь на одного посетителя должна составлять от 10 до 20 кв. метров, — заявил он 22 мая в эфире канала «Санкт-Петербург». — Регулировать численность будем через продажу исключительно электронных билетов на определенные временные промежутки».