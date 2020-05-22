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22.05.2020 19:20
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Смольный: Открытие театров в Петербурге может затянуться до сентября

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко дал не очень обнадеживающий прогноз по продолжению театрального сезона в Петербурге. Он может возобновиться лишь в сентябре, хотя все мечтают открыть залы, хотя бы для репетиций, уже в июне.

«Мы понимаем, что все может затянуться и действительно открываться можно будет ближе к сентябрю. Это может несколько снизить накал эпидемиологических ограничений», — отметил чиновник в эфире канала «Санкт-Петербург» 22 мая.

Кроме того, по его словам, в театральных залах придется снижать наполняемость, чтобы обеспечивать дистанцию между посетителями с точки зрения эпидемии и требований Роспотребнадзора.

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Комментарии (2)

Елена Владимирова
Пусть сами ходят в свои театры
Агроном аэродрома
Ну да, ну да. Сезон, обычно, и начинается в сентябре. Только непонятно, зачем в смольном держат рядового Очевидность?
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