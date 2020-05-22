Причиной крушения самолета в Пакистане могло стать столкновение с птицами
Причиной крушения самолета «Пакистанских международных авиалиний» могло стать столкновение воздушного судна со стаей птиц, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Nation.
По ее данным, у самолета также заклинил механизм шасси. Подробностей газета не приводит.
На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа. На данный момент известно о 37 погибших в авиакатастрофе. В результате инцидента было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.