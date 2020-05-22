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22.05.2020 18:45
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Причиной крушения самолета в Пакистане могло стать столкновение с птицами

Причиной крушения самолета «Пакистанских международных авиалиний» могло стать столкновение воздушного судна со стаей птиц, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Nation.

По ее данным, у самолета также заклинил механизм шасси. Подробностей газета не приводит.

На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа. На данный момент известно о 37 погибших в авиакатастрофе. В результате инцидента было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.

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