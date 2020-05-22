Машину, сбившую женщину на Счастливой улице, нашли. Муж после ДТП попросил жену заявить об угоне

Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, в 19:57 20 мая в полицию Кировского района поступило сообщение об угоне от 23-летней петербурженки. Она рассказала, что между полуднем и 19:50 этого же дня от дома 56 по улице Подводника Кузьмина неизвестный злоумышленник похитил автомобиль Chery Tiggo красного цвета с ржавыми дверями.

Сотрудники полиции Кировского района Петербурга обнаружили автомобиль, скрывшийся с места ДТП с пешеходом 20 мая. Хозяева после ДТП заявили машину в угон. Сбитую женщину, между тем, спасти не смогли.

Ранее, в 19:50, в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение о ДТП у дома 14 по Счастливой улице. На остановке общественного транспорта красный автомобиль сбил женщину и скрылся. Позже, отрабатывая эту информацию, у дома 59 по проспекту Народного Ополчения полицейские обнаружили красный Chery Tiggo со следами ДТП.

Работая по сообщению об угоне, полицейские выехали по указанному адресу. Заявительница в ходе разговора пояснила, что обстоятельств угона не знает, а оба ключа от машины при ней. Женщине объяснили, что за заведомо ложный донос полагается уголовное наказание, и тогда она рассказала, что около 19:55 домой вернулся ее муж и попросил заявить в полицию, что ее машину угнали со двора. На расспросы, что произошло, он ответил, что совершил ДТП, сбив человека. Женщина испугалась за мужа и сделала, как он просил.

В 20:30 мужчину задержали по месту жительства по подозрению в совершении ДТП с пешеходом. Известно, что в 2019 году 25-летний петербуржец уже был судим по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).