За сутки на дорогах Петербурга и области погибли четверо. На Волхонском сошлись два «тренда дня»: миксер и мотоцикл

За прошедшую среду, 20 мая, на территории Петербурга и Ленинградской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 294 дорожных аварии. За день произошло сразу несколько ДТП с мотоциклистами, в том числе серьезных, с миксерами, и вылетов в кювет либо канаву.

Как сообщает 21 мая Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, в Петербурге за минувшие сутки произошло 232 ДТП. В 8 из них были пострадавшие. Травмы получили 7 человек, детей среди них не было. Два человека погибли. Смертельная авария произошла в шестом часу утра в Красном Селе. На улице Восстановления мужчина на мотоцикле Yamaha R1 улетел в бетонный лоток водосточной канавы и получил смертельные травмы. Его пассажирка получила травмы.

Днем аварии с мотоциклами в Петербурге продолжились столкновениями с автомобилями на Кубинской улице и проспекте Просвещения. К счастью, без столь серьезных последствий. А вечером уже в Ленобласти произошло еще одно серьезное мото-ДТП. Как рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», водитель автобетоносмесителя, выезжая на Волхонское шоссе, сбил мужчину на мотоцикле. На видеозаписи произошедшего видно, что байкера от удара выбросило из седла на тротуар у автобусной остановки.

На портале «Мотобратан» уточняют, что ДТП произошло на территории производственной зоны Горелово в Ломоносовском районе Ленобласти. По словам участницы мотосообщества Анюты, мотоциклиста забрали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Причем это ДТП стало третьей за день аварией с миксером. Днем на проспекте Энергетиков в Петербурге столкнулись автобетоносмеситель, легковое такси и контейнеровоз.Затем на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти внезапный маневр водителя миксера привел к столкновению его и двух легковых машин. Сообщалось об одном пострадавшем.

Помимо этого в Петербурге в двух ДТП пострадали пешеходы. По информации отдела пропаганды УГИБДД, около 19:40 у дома 14 по Счастливой улице в Кировском районе неизвестный водитель на неустановленной машине сбил женщину лет 60 на вид, которая находилась на территории автобусного кольца. В результате потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии. А в районе 20:15 на Парашютной улице мужчина на автомобиле Toyota Corolla сбил женщину на нерегулируемой «зебре». Потерпевшая получила тяжелые травмы. В Ленинградской области за сутки произошло 62 ДТП, в 9 из которых пострадали люди. Травмы получили 8 взрослых и двое детей. Два человека погибли.

Как стало известно «Фонтанке», около 17:40 на 197-м километре автодороги Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь 63-летний житель Тихвина, управляя своим ВАЗ-2107, по неустановленной причине съехал в кювет и врезался в дерево. В результате водитель и его 38-летний пассажир скончались на месте. По словам местных жителей, погибшие - отец и сын, пишет «Дорожный инспектор». Обоих выкинуло через лобовое стекло. Следов торможения на асфальте не было, отмечают в группе.