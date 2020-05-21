В тяжелом состоянии после того, как ее сбила с ног «Тойота», в больнице оказалась жительница Петербурга. Водитель не успел затормозить перед ней на переходе.



Как сообщает региональное управление ГИБДД, женщина оказалась в больнице 20 мая после того, как около восьми часов вечера ее сбили возле дома №1 по Парашютной улице. 39-летняя петербурженка в тяжелом состоянии. За рулем был 28-летний мужчина, как уточняется в паблике «Дорожный инспектор», у него семилетний водительский стаж. За последние полгода его трижды штрафовали за нарушения скоростного режима.

