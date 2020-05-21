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21.05.2020 00:03
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Любитель быстрой езды сбил пешехода на Парашютной. Женщина шла по «зебре»

В тяжелом состоянии после того, как ее сбила с ног «Тойота», в больнице оказалась жительница Петербурга. Водитель не успел затормозить перед ней на переходе.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, женщина оказалась в больнице 20 мая после того, как около восьми часов вечера ее сбили возле дома №1 по Парашютной улице. 39-летняя петербурженка в тяжелом состоянии. За рулем был 28-летний мужчина, как уточняется в паблике «Дорожный инспектор», у него семилетний водительский стаж. За последние полгода его трижды штрафовали за нарушения скоростного режима.

Отмечается, что сбили пешехода на нерегулируемом переходе.

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Комментарии (5)

kokcinelo
alex-un, суд отказался водителя автобуса в СИЗО отправлять вроде как, а не таксиста.
alex-un
Уверен, что и этот лихач откупится также как откупился таксист совершивший смертельное ДТП на Суворовском проспекте и которого суд вчера отказался отправить в СИЗО.
260956421
Однозначно: лишить прав, конфисковать автомобиль и квартиру! Пусть поживет в общаге.
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