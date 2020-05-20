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20.05.2020 13:30
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Бетономешалка и контейнеровоз слегка укоротили легковое такси на Энергетиков

«Бутерброд» из двух большегрузов и легковой машины затруднил проезд по одной из улиц Красногвардейского района Петербурга. Судя по повреждениям, участникам аварии повезло.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Илья, днем 20 мая на проспекте Энергетиков, перед Якорной улицей, столкнулись автобетоносмеситель, такси «Ситимобиль» и контейнеровоз. Причем легковая машина оказалась между двух грузовых.

На фото с места ДТП видно, что такси помяло и спереди, и сзади, но не фатально. О пострадавших не сообщается. А вот на больших скоростях такие «бутеброды» нередко заканчиваются крайне печально.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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