Полтора метра, 10 минут и отсутствие подозрений. Стало известно, кому разрешат в Петербурге прощаться с умершими

В Петербурге разрешат проведение ритуальных церемоний прощания с умершими, если нет подозрений на инфицирование либо установленного факта заражения COVID-19. Церемонии могут длиться не более 10 минут.

О договоренностях, достигнутых Смольным и региональным управлением Роспотребнадзора, 22 мая рассказывает пресс-служба губернатора. Прощание может проходить в залах крематория, на кладбищах и в учреждениях здравоохранения, которые не были перепрофилированы для лечения вирусных инфекций. «Церемонии разрешены при условии соблюдения необходимой социальной дистанции (не менее 1,5–2,0 метров), использования средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) и исключения прямого контакта с телом умершего», — говорится в сообщении.