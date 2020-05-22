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22.05.2020 16:30
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Полтора метра, 10 минут и отсутствие подозрений. Стало известно, кому разрешат в Петербурге прощаться с умершими

В Петербурге разрешат проведение ритуальных церемоний прощания с умершими, если нет подозрений на инфицирование либо установленного факта заражения COVID-19. Церемонии могут длиться не более 10 минут.

О договоренностях, достигнутых Смольным и региональным управлением Роспотребнадзора, 22 мая рассказывает пресс-служба губернатора. Прощание может проходить в залах крематория, на кладбищах и в учреждениях здравоохранения, которые не были перепрофилированы для лечения вирусных инфекций. «Церемонии разрешены при условии соблюдения необходимой социальной дистанции (не менее 1,5–2,0 метров), использования средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) и исключения прямого контакта с телом умершего», — говорится в сообщении.

При этом сохраняется запрет на прощание при подозрении или установленном диагнозе COVID-19, а также со всеми умершими на территории учреждений здравоохранения, предназначенных или перепрофилированных для лечения вирусных инфекций, вне зависимости от диагноза. «Ограничение связано с высокой контагиозностью вируса, которая, в том числе, может привести к инфицированию родственников и сотрудников ритуальных служб», — поясняет Смольный.

Ранее главный санитарный врач Петербурга запретила осуществление ритуальных церемоний прощания с умершими вне зависимости от диагноза.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

simak
Контагиозность - это синоним слова заразность. Почему нельзя было написать по-русски, не переходя на латынь?
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