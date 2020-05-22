Поправки Шрёдингера. В Госдуму внесен законопроект со ссылкой на обновлённую Конституцию
В Кремле уверены в результатах голосования по Конституции и, похоже, не сомневаются, что оно состоится летом. Оперировать обновлённым, но ещё не принятым основным законом в России уже начали.
Ссылку на ещё не вступившую в силу статью Конституции заметил журналист «Эха Москвы» Максим Курников. «Конституция Шрёдингера, или я ничего не понимаю», — написал он в Twitter.
Владимир Путин 21 мая внёс в Госдуму законопроект, который обяжет школы заниматься воспитанием детей. В пояснительной записке сказано, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики и государство создает условия, способствующие их всестороннему развитию в соответствии со статьёй 67.1 Конституции РФ.
Эта статья входит в пакет поправок, которые в марте приняла Государственная дума, одобрил Совет Федерации и признал законными Конституционный суд. Юридическую силу они обретут только после подведения итогов общероссийского голосования. Такая процедура закреплена законодательно.
Голосование за поправки отложила пандемия коронавируса, новая дата пока не назначена. Однако Центризбирком 20 мая разрешил тратить деньги на подготовку. Завершить все приготовления готовы максимум за месяц.
Закон о воспитательной системе в сфере образования может вступить в силу с 1 сентября.