Поправки Шрёдингера. В Госдуму внесен законопроект со ссылкой на обновлённую Конституцию

В Кремле уверены в результатах голосования по Конституции и, похоже, не сомневаются, что оно состоится летом. Оперировать обновлённым, но ещё не принятым основным законом в России уже начали.



Ссылку на ещё не вступившую в силу статью Конституции заметил журналист «Эха Москвы» Максим Курников. «Конституция Шрёдингера, или я ничего не понимаю», — написал он в Twitter.



Владимир Путин 21 мая внёс в Госдуму законопроект, который обяжет школы заниматься воспитанием детей. В пояснительной записке сказано, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики и государство создает условия, способствующие их всестороннему развитию в соответствии со статьёй 67.1 Конституции РФ.