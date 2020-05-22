Подростка, пропавшего после того, как мать увезли с коронавирусом в больницу, нашли мертвым на чердаке в центре Петербурга. Еще одного нашли в квартире в той же парадной
Обстоятельства смерти двух подростков, тела которых нашли в доме Петроградского района, устанавливает полиция. О пропаже одного из них в правоохранительные органы заявили около месяца назад.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 21 мая около 8.30 утра в полицию района поступило сообщение о том, что в квартире дома по Кронверкскому проспекту найдено тело 15-летнего подростка. В ходе осмотра парадной на чердаке дома нашли тело 16-летнего мальчика.
По предварительной информации, он пропал из дома в Приморском районе 4 недели назад. Его мать увезли с подозрением на коронавирус в больницу, отца — проверяют на заражение.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, признаков насильственной смерти на телах погибших найдено не было. Оба состоят на учете в отделах по делам несовершеннолетних.
По одной из версий, молодые люди вместе отдыхали на чердаке и, возможно, принимали запрещенные препараты, что и могло стать причиной их гибели.
Тела направлены в морг для установления причины смерти.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.