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22.05.2020 08:26
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Подростка, пропавшего после того, как мать увезли с коронавирусом в больницу, нашли мертвым на чердаке в центре Петербурга. Еще одного нашли в квартире в той же парадной

Обстоятельства смерти двух подростков, тела которых нашли в доме Петроградского района, устанавливает полиция. О пропаже одного из них в правоохранительные органы заявили около месяца назад.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 21 мая около 8.30 утра в полицию района поступило сообщение о том, что в квартире дома по Кронверкскому проспекту найдено тело 15-летнего подростка. В ходе осмотра парадной на чердаке дома нашли тело 16-летнего мальчика.

По предварительной информации, он пропал из дома в Приморском районе 4 недели назад. Его мать увезли с подозрением на коронавирус в больницу, отца — проверяют на заражение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, признаков насильственной смерти на телах погибших найдено не было. Оба состоят на учете в отделах по делам несовершеннолетних.

По одной из версий, молодые люди вместе отдыхали на чердаке и, возможно, принимали запрещенные препараты, что и могло стать причиной их гибели.

Тела направлены в морг для установления причины смерти.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (2)

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Tuluke
Я правильно читаю: мать подозревают на коронавирус 4 недели, а отца проверяют на коронавирус 4 недели????
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